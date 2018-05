Terza Champions League consecutiva per il Lione femminile. La squadra francese ha infatti superato per 4-1 ai tempi supplementari il Wolfsburg. Cinque trionfi negli ultimi 8 anni, un dominio assoluto, superiore anche a quello del Real Madrid. Partita dall'andamento particolare: 0-0 al 90', nei tempi supplementari succede di tutto. Al 93' la sbloccano le tedesche con una rete di Pernille Harder, ma la reazione del Lione è veemente: in cinque minuti la gara è totalmente ribaltata grazie alle realizzazioni di Amandine Henry, Eugenie Le Sommer e Ada Hegerberg. Il sigillo finale lo fissa al 116' Camille Abily. Terzo successo cosnecutivo per il Lione, il secondo contro il Wolfsburg, superato anche nel 2015/2016.