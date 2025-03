Champions League, Feyenoord-Inter LIVE dalle 18:45

E' il turno dell'ultima italiana rimasta in gara in Champions League, nonché l'unica che è riuscita ad evitare il turno playoff classificandosi tra le prime otto nella League Phase: si tratta dell', cui l'urna di Nyon ha riservato l'accoppiamento con ildel nuovo allenatore Robin Van Persie. La gara di andata si gioca al De Kuip di Rotterdam, dove nessuna squadra italiana ha più vinto da quando la Roma prevalse ormai quasi dieci anni fa.I biancorossi hanno superato il turno playoff battendo a sorpresa l'altra squadra di Milano, il Milan: 1-0 in Olanda firmato Paixao, 1-1 a San Siro con goal dell'ex di Gimenez pareggiato da Carranza nella ripresa, dopo l'espulsione di Theo Hernandez.

Le due squadre sono in emergenza a livello di infortuni e indisponibilità: a Van Persie mancano 15 effettivi, a Inzaghi tutti gli esterni che possono giocare sulla fascia sinistra. Il tecnico nerazzurro ha in mente di adattarenel ruolo di tornante con attitudini ovviamente molto diverse da quelle di Dimarco, a segno e poi infortunato nell'ultima gara di campionato contro il Napoli. De Vrij permetterebbe ad Acerbi di scalare sulla sinistra e prendere il ruolo di Bastoni. Partono dalla panchina Calhanoglu e Sommer, recuperati dai rispettivi problemi fisici: al loro posto Asllani e Martinez.

: Wellenreuther; Mitchell, Beelen, Hancko, Bueno; Moder, Smal, Ivanusec; Hadj Moussa, Carranza, Paixao. All. Robin van Persie.: Martinez; Pavard, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Bastoni; Lautaro, Thuram. All. Simone Inzaghi.