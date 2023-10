Lazio in scena sul campo del Feyenoord nella terza giornata del girone di Champions League, in una sfida cruciale per le sorti del raggruppamento. Entrambe le squadre sono in salute: i biancocelesti si sono risollevati in Serie A con due vittorie di fila, mentre gli olandesi, grazie a sette successi consecutivi, sono tornati prepotentemente in lotta per il titolo dell'Eredivisie. Gli esperti vedono favoriti i padroni di casa, proposti tra 1,90 e 1,91, mentre il segno «2» oscilla tra 3,75 e 3,78; il pareggio è fissato invece a 3,85. Nei due precedenti al "De Kuip" la Lazio non ha mai vinto, collezionando un ko per 1-0 lo scorso anno e un pareggio senza reti nel 99/00: questi risultati esatti, per la gara di domani, sono offerti a 9,60 e 14,53. I bookie prevedono una gara con tanti gol, considerando che l'attacco del Feyenoord, con 32 centri in 9 partite in patria, è tra i migliori in Europa: prevale, dunque, l'ipotesi Goal (1,57) sul No Goal (2,25), così come l'Over (1,63) sull'Under (2,14). Capitolo marcatori: in pole per i biancorossi c'è Santiago Gimenez a 2,25, autore già di 13 reti in 9 match. Nel doppio confronto in Europa League dello scorso anno l'argentino realizzò tre reti alla Lazio e ora è a caccia del gol all'esordio in Champions. Dall'altra parte, quota 5 per i due esterni Mattia Zaccagni e Felipe Anderson, mentre sale a 6 l'opzione Luis Alberto.