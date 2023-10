Di seguito, tutti gli episodi da moviola di Feyenoord-Lazio, match valido per la terza giornata di Champions League.



FEYENOORD-LAZIO mercoledì 25 ottobre, ore 18.45



Arbitro: Tobias Stieler (GER)

Assistenti: Christian Gittelmann (GER), Mark Borsch (GER)

Quarto ufficiale: Martin Petersen (GER)

VAR: Bastian Dankert (GER)

AVAR: Willy Delajod (FRA)



82' - CALCIO DI RIGORE PER LA LAZIO - Ingenuo quanto netto fallo di Lopez su Castellanos all'interno dell'area di rigore olandese



65' - Ammonito Vecino per una trattenuta ai danni di Timber



62' - Ammonizione anche per Romagnoli per un duro intervento



58' - Giallo per Hartman: trattenuta ai danni di Felipe Anderson



49' - Ammonito Lopez per un fallo su Zaccagni



45'+1 - Giallo per Casale per un duro intervento a metà campo, proprio su Gimenez



44' - Ammonito l'autore della prima rete del match, Gimenez, per una sbracciata ai danni di Casale



31' - Giallo anche per Nieuwkoop per un falloin ritardo su Zaccagni



29' - Episodio dubbio nell'area di rigore della Lazio, con un possibile tocco di braccio di Vecino sulla conclusione da fuori da Zerrouki. L'arbitro lascia correre e la decisione viene confermata da un check del VAR: il pallone tocca prima il corpo e poi il braccio del giocatore biancoceleste



28' - ​Ammonito Rovella per un duro intervento su Paixao



25' - RETE ANNULLATA AL FEYENOORD - Fuorigioco di Gimenez sul tocco in profondità di Stengs. Il check del VAR ha chiarito la posizione di offside del centravanti degli olandesi