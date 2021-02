Torna la Champions League e, già dagli ottavi di finale, è tempo di big match. Grande attesa per la Juventus, che, nella gara d’andata di mercoledì 17 febbraio contro il Porto, dovrà riscattare la sconfitta di Napoli. Incoraggianti i precedenti nelle competizioni europee: in cinque partite la Juve contro il Porto ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio. Una statistica che secondo i betting analyst sarà confermata anche mercoledì, visto che il successo bianconero all’Estadio do Dragao di Oporto è l’esito più probabile, a 2,04. Ben più alta la quota della vittoria dei padroni di casa, a 4,30, mentre il pareggio vale 3,25. I portoghesi non subiscono gol nella competizione da 467 minuti e la Juventus è l’unica squadra, insieme allo Zenit San Pietroburgo, ad aver affrontato il Porto almeno due volte fuori casa in Europa senza mai subire reti: ecco perché l’Under, a 1,71, si fa preferire all’Over, in quota a 2,14. L’ultimo precedente tra le due squadre risale al 2017, sempre negli ottavi di finale. Allora la Juventus allenata da Allegri vinse a Oporto per 0-2 con gol di Pjaca e Dani Alves. Lo stesso risultato si gioca a 9,00. Al ritorno fu un rigore di Dybala a determinare il successo. L’1-0 bianconero per i trader di 888sport.it vale 6,75. Una vittoria di misura che Andrea Pirlo ha già ottenuto in Supercoppa Uefa 2003 quando vestiva la maglia del Milan.