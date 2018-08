Buone notizie per la Roma. Grazie all'eliminazione del Basilea (gli svizzeri hanno perso 3-0 in casa contro il club greco del Paok Salonicco, in gol anche l'ex Napoli e Torino El Kaddouri), i giallorossi salgono dalla terza alla seconda fascia nel sorteggio dei gironi di Champions League, in programma giovedì 30 agosto a Montecarlo.



Champions League - Ritorno secondo turno di qualificazione

(IN MAIUSCOLO LE SQUADRE QUALIFICATE)



Hjk Helsinki-BATE BORISOV 1-2 (andata 0-0)

Midtjylland-ASTANA 0-0 (andata 1-2)

QARABAG-Kukesi 3-0 (andata 0-0)

MALMO-Cluj 1-1 (andata 1-0)

Suduva-STELLA ROSSA 0-2 (andata 0-3)

Basilea-PAOK SALONICCO 0-3 (andata 1-2)

VIDEOTON-Ludogorets Razgrad 1-0 (andata 0-0)

Sturm Graz-AJAX 1-3 (andata 0-2)

Rosenborg-CELTIC 0-0 (andata 1-3)



Giocate martedì:

Sheriff-SHKENDIJA 0-0 (andata 0-1)

Hapoel Beer Sheva-DINAMO ZAGABRIA 2-2 (andata 0-5)

SPARTAK TRNAVA-Legia Varsavia 0-1 (andata 2-0)