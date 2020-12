La Juventus a Barcellona si gioca il primo posto nel girone, la Lazio gli ottavi all'Olimpico contro il Bruges. Di seguito gli episodi da moviola delle due partite di Champions League analizzati dalla redazione di Calciomercato.com:



Lazio–Club Brugge

Arbitro: Cüneyt Çakır (TUR)

Assistenti: Bahattin Duran (TUR) – Tarik Ongun (TUR)

IV: Hüseyin Göçek (TUR)

VAR: Abdulkadir Bitigen (TUR)

AVAR: Mete Kalkavan (TUR)



39' - Espulso Sobol. Lazzari gli sfugge ancora, il giocatore del Bruges lo stende da dietro: espulsione sacrosanta, a neanche 5 minuti dal precedente fallo.



36’ - Ammonito Hoedt per un fallo al limite dell’area di rigore ai danni di De Ketelaere.​



35' - Manca l'espulsione di Sobol. Già ammonito, entra in ritardo in scivolata su Lazzari colpendo solo l'esterno della Lazio. In questo caso, sarebbe stato giusto il secondo giallo e la conseguente espulsione.



26' - Calcio di rigore per la Lazio. Immobile entra in area e prova a superare in velocità Mata che lo stende malamente. Cakir non ha dubbi e concede il penalty ai biancocelesti: decisione corretta.



2' - Ammonito Sobol per una trattenuta vistosa ai danni di Lazzari. Decisione corretta dell'arbitro Cakir.





Barcellona–Juventus

Arbitro: Tobias Stieler (GER)

Assistenti: Mike Pickel (GER) – Christian Gittelmann (GER)

IV: Serdar Gözübüyük (NED)

VAR: Bastian Dankert (GER)

AVAR: René Rohde (GER)