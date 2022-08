Serata di goleade nell’andata del terzo turno di qualificazione della Champions League. Il Bodo/Glimt ipoteca il passaggio del turno imponendosi per 5-0 sui lituani dello Zalgiris. Stesso risultato per la Stella Rossa di Belgrado che liquida gli armeni del Pyunik. Serata tranquilla anche per il Maccabi Haifa che rifila un 4-0 ai ciprioti dell’Apollon.



LE ALTRE - Più equilibrate le ultime due sfide. La prima ha visto gli azeri del Qarabag e gli ungheresi del Ferencvaros impattare sull’1-1, sarà decisiva la sfida di ritorno. Partirà invece con un leggero vantaggio la Dinamo Kiev che ha avuto la meglio dello Sturm Graz con il punteggio di 1-0.