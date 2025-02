Champions League, i bookie credono nelle tre italiane: a bassa quota la Juventus, Milan e Atalanta vedono il ribaltone

AFP via Getty Images

Due sconfitte e una vittoria. Non si è chiusa al meglio l'andata dei playoff diper le squadre italiane. I bookmaker, però, credono nel passaggio del turno diI bianconeri di Thiago Motta, forti del 2-1 con cui hanno battuto il Psv, vedono la qualificazione a portata di mano, in lavagna sua 1,40, contro il 2,85 olandese. Compito più arduo ma ampiamente alla portata del Milan ribaltare l'1-0 di Rotterdam e centrare gli ottavi di finale, offerto a 1,67, in aumento rispetto a 1,57 di due settimane fa. Quote da passaggio del turno anche per l'Atalanta, sconfitta 2-1 in Belgio dal Brugge: il ribaltone sale da 1,20 a 1,70, contro il 2,10 della formazione di Hayen.