A due giornate dal termine dei gironi di Champions League i bookmaker spingono per il poker di italiane agli ottavi di finale. L'ultimo turno è stato favorevole alle squadre di Serie A, soprattutto a Milan e Lazio, che grazie alle vittorie su PSG e Feyenoord sono tornate prepotentemente in corsa. La quota del passaggio del turno dei rossoneri di Pioli, nelle analisi degli esperti, è scesa da 4 a 2,40, mentre l'accesso alla top-16 dei capitolini, ora secondi dietro l'Atletico Madrid, si gioca a 1,55. Scende a 1,05 anche la quota del Napoli, nonostante il pareggio interno con l'Union Berlino: gli azzurri restano saldamente al secondo posto a quota 7 punti, dietro il Real Madrid a 12 e davanti allo Sporting Braga fermo a 3. Quasi impossibile l'ipotesi vittoria del girone per la squadra di Rudi Garcia, proposta a 8 contro l'1,03 dei Blancos. Ad essere favorita a 1,50 per chiudere il raggruppamento al primo posto è l'inter, che espugnando il campo del Salisburgo ha già strappato il pass per la fase a eliminazione diretta. I neroazzurri se la vedranno con la Real Sociedad, offerta a 2,45 e avversaria nell'ultima gara a San Siro. La squadra di Simone Inzaghi, considerati l'ottimo cammino sin qui e la finale dello scorso anno, è anche tra le favorite su Newgioco per la vittoria finale con quota 15, dietro solo a Manchester City (3), Bayern Monaco (5), Real Madrid (7,50) e Arsenal (10).