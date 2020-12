Biscotto? Macché. Da Madrid fanno sapere che fra una settimana mai e poi mai il Real giocherà per il pareggio contro il Borussia Mönchengladbach, nell’ultimo turno del girone di Champions. Un risultato che, unito alla vittoria dell’Inter con lo Shakhtar, qualificherebbe comodamente sia spagnoli che tedeschi. Al tacito accordo non credono neanche gli analisti, che oggi hanno stilato le quote qualificazione relative al gruppo B. Per loro, il Real è la squadra più vicina al traguardo, visto che il passaggio agli ottavi è dato a 1,17. Ma al secondo posto, ecco l’Inter, a 1,58. Questo vuol dire che per i bookmaker il Real giocherà per vincere ed è favorito con il Borussia, mentre l’Inter ha grandi possibilità di battere gli ucraini e portare così a casa una qualificazione che sembrava perduta. Anche perché il tanto evocato pareggio del Real è un risultato propizio agli spagnoli soltanto se l’Inter batte lo Shakhtar. In caso contrario, si tradurrebbe in una rovinosa eliminazione, proprio a beneficio degli ucraini. I quali comunque sono ritenuti i più lontani dal traguardo, posto a quota 6,50.