Champions League, i ricavi dal 2001: Juventus unica italiana sopra il miliardo. Non solo Inter e Milan, c'è l'Udinese

2,4 MILIARDI IN PALIO

Per i club che parteciperanno alla Champions League ci saranno in palio 2,4 miliardi (2 miliardi per il 2023/24), rispetto ai 565 milioni per l’Europa League e 285 milioni per la Conference League. In particolare, verranno distribuiti 670 milioni in parti uguali alle 36 partecipanti, 914 milioni come bonus per i risultati e 853 milioni legati al ranking decennale e ai diritti tv.