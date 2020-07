Tutto pronto presso la sedea Nyon in Svizzera, per i sorteggi dell'intera final eight di. Verranno infatti sorteggiati oggi tutti gli accoppiamenti dei quarti di finale (in programma il 12-15 agosto), delle due semifinali (18-19 agosto) e della finalissima (23 agosto). Tutte le gare si giocheranno in. 4 sono le squadre già qualificate mentre le restanti quattro usciranno dalle gare di ritorno mancanti e che si disputeranno a porte chiuse negli stadi delle squadre ospitanti. Tre le italiane ancora in corsa congià ai quarti ela cui qualificazione è ancora in bilico.Non sono previste teste di serie e sono ammessi confronti tra club della stessa nazione.Atalanta (Italia)Atletico Madrid (Spagna)Lipsia (Germania)Paris Saint-Germain (Francia)Bayern Monaco (Germania) / Chelsea (Inghilterra) andata 3-0Barcellona (Spagna) / Napoli (Italia) andata 1-1Manchester City (Inghilterra) / Real Madrid (Spagna) andata 2-1Juventus (Italia) / Lione (Francia) andata 0-1In video-collegamento ha parlato il centrale della Juventus, Giorgio Chiellini: ​"Non è stato facile rimanere in forma durante il lockdown soprattutto per i giocatori più anziani come me (ride, ndr). Non vediamo l'ora di arrivare a Lisbona, ma prima abbiamo un obiettivo importante in Serie A"