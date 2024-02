Champions League, il destino della Lazio si incrocia di nuovo con il Bayern Monaco: l’impresa a 5

Si riaccende il palcoscenico più prestigioso d’Europa, quello della Champions League e, per gli ottavi di finale, la prima italiana a scendere in campo è la Lazio, impegnata nella sfida contro la corazzata Bayern Monaco. In Bundesliga la squadra di Tuchel sta incontrando difficoltà, colpa soprattutto della sorpresa Bayer Leverkusen, ma resta nettamente favorita nel confronto con i biancocelesti che, nella loro ultima apparizione in Champions nel 2021, furono eliminati sempre agli ottavi proprio dai bavaresi. Gli esperti hanno pochi dubbi sul successo tedesco, quotato a 1,67, per l’impresa capitolina si sale a 5 volte la posta, il pareggio vale 3,75. Distacco ancora più marcato nelle quote sul passaggio turno, con il Bayern Monaco praticamente certo di staccare il pass per i quarti, a 1,08 contro il 7,50 della Lazio. Nella fase a gironi la squadra di Sarri, fatta eccezione per la sfida con l’Atletico Madrid, ha sempre segnato almeno una rete, così come i tedeschi, fermati sullo 0-0 solo dal Copenaghen: la sfida dell’Olimpico propende dunque per il Gol, a 1,60 contro il 2,15 del No Gol. Anche il numero delle reti dovrebbe essere consistente, con l’Over 2,50 a 1,65. Nella Lazio, Ciro Immobile vuole essere protagonista: il bomber biancoceleste, che domenica scorsa con il Cagliari ha raggiunto quota 200 gol in Serie A, è stato già decisivo nel passaggio del turno dei biancocelesti con 3 reti messe a segno. Il numero 17 di Sarri è il primo indiziato della squadra al gol, a quota 4,00. In casa Bayern il pericolo numero uno è naturalmente Harry Kane, miglior marcatore della squadra in Champions (4 reti) e primo nella classifica cannonieri della Bundesliga con ben 24 gol messi a segno. La sua firma nel match sembra scontata, a 2,00, a 4,25 l’ipotesi che sia lui a sbloccare la gara, mentre una sua doppietta arriva a quota 6,25. Paris Saint Germain-Real Sociedad è l’altro ottavo di finale in programma. Il pronostico sorride ai parigini, imbattuti da 16 gare di fila in stagione con 12 vittorie e 4 pareggi, la vittoria degli uomini di Luis Enrique è a 1,67, si sale a 5,25 per l’impresa dei baschi al Parco dei Principi, il segno X è a 3,75. Più equilibrio nelle quote sul passaggio turno, con il Psg sempre favorito a 1,45 contro il 2,75 della Real Sociedad.