Davide contro Golia. La seconda semifinale di Champions League mette di fronte il sorprendente Lione di Rudi Garcia, giustiziere di Juventus e Manchester City, all’armata tedesca del Bayern Monaco, che ha spazzato via il Barcellona di Messi. Le due formazioni si ritrovano a distanza di dieci anni dall’ultimo incrocio europeo e anche allora si trattava di una semifinale: i bavaresi passarono prima di essere sconfitti in finale dall’Inter di Mourinho. I betting analyst, riporta Agipronews, vedono i rossi di Germania nettamente favoriti per il successo, dati vincenti a 1,26 mentre l’impresa dei francesi è in quota a 10 con il pareggio al novantesimo a 6,50. Vista la potenza offensiva del Bayern, esplosa tutta nell’8-2 ai blaugrana, l’Over, 1,37, si fa nettamente preferire all’Under, 3,05. Lo 0-3 a favore della formazione di Flick, ultimo risultato tra le due squadre, si gioca a 8,70 mentre il 3-1 per il Lione, identico punteggio rifilato ai Citizens, pagherebbe 74 volte la posta. La sfida nella sfida sarà quella tra i due numeri 9, Moussa Dembélé e Robert Lewandowski. L’attaccante del Lione ha steso con due reti la formazione di Pep Guardiola e una nuova marcatura multipla è data a 23 mentre la quarta doppietta stagionale del bomber polacco in Champions League è in quota a 2,85.