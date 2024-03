Champions League, il Manchester City punta al bis ma l’Arsenal sogna in grande: trionfo Gunners a 5,00

Nonostante tre squadre in lotta negli ottavi di finale, l’Italia manca l’approdo tra le migliori otto di Champions League. Un dato che potrebbe influire non poco nell’avere o meno una quinta squadra, il prossimo anno, nella maggior competizione continentale che cambierà totalmente format. Per la terza volta, nelle ultime quattro stagioni, la Serie A non si giocherà la Coppa dalle Grandi Orecchie che non approda da noi da ormai 14 anni. È sempre la Premier a farla da padrone visto che il Manchester City, campione d’Europa in carica, è favoritissimo per centrare il bis. La formazione di Guardiola, secondo gli espert, è data a 2,75 per alzare, nel cielo di Wembley, la seconda Champions della sua storia. La prima antagonista dei Citizens, tanto in Europa quanto in campionato, è l’Arsenal che, eliminato ai rigori il Porto, va a caccia di un’impresa. Arteta vuole portare all’Emirates quel trofeo sfuggito ai Gunners nella finale del 2006. Odegaard e compagni, vincenti a 5,00, vogliono regalare ai propri tifosi un’annata, tra Premier e Champions, da ricordare. Il podio delle favorite è completato da chi ha il record di successi nella competizione, quattordici. Il Real Madrid, sempre con Carlo Ancelotti al timone di comando, punta il trionfo numero 15 per tornare sul tetto d’Europa due anni dopo la vittoria di Saint Denis. Il successo dei Blancos si gioca a 6,00. Il resto del gruppo si ritrova, al momento, a inseguire: il Bayern Monaco, ultimo successo nel 2020, è offerto a 7,50 mentre il terzetto composto da PSG, Atletico Madrid e Barcellona sono appaiate in quota a 16. Ultima della lista, ma da non sottovalutare assolutamente, il Borussia Dortmund il cui successo pagherebbe 25 volte la posta