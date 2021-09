Dopo i due precedenti in finale, Liverpool e Milan si incontrano per la terza volta nella storia, questa volta nel match inaugurale della fase a gironi della Champions League 2021-22. Secondo i betting analyst sono i padroni di casa ad avere i favori del pronostico con il segno «1» in quota a 1,54, il pareggio si gioca a 4,60 mentre l’impresa rossonera vale 6,10 volte la posta. Come nei due precedenti si prevede un match all’insegna del gol con l’over 2.5 in quota a 1,62 contro il 2.28 dell’under 2.5. Una clamorosa replica del 3-3 di Istanbul vale 46 volte la posta, mentre l’1-2 rossonero, come nella finale 2007, si trova in quota a 16. Ad aprire le marcature in quel match fu Pippo Inzaghi, e mister Pioli chiede ai suoi due centravanti di essere decisivi in uno stadio che conoscono bene. In particolar modo è Zlatan Ibrahimovic ad essere sotto i riflettori visto che una sua marcatura lo proietterebbe a 50 gol in Champions League facendolo diventare il più anziano a segnare nella massima competizione continentale scavalcando Totti: un’eventualità che paga 7 volte la posta mentre il gol che apre le marcature da parte di Olivier Giroud si trova in quota a 9,50.