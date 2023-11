Neanche il tempo di festeggiare il ritorno con tre punti in casa dell'Atalanta, che per il Napoli di Walter Mazzarri arriva un'altra trasferta, ancora più complicata, contro il Real Madrid dell'ex Carlo Ancelotti. Dopo il successo di misura ottenuto all'andata, i Blancos – già agli ottavi – vogliono chiudere il discorso primo posto nel girone con una vittoria – come in 14 delle ultime 15 sfide contro formazioni italiane – vista a 1,78; sale a 3,90 il pareggio, mentre il primo colpo partenopeo contro il Real è fissato a 4,20. Come nel match del "Maradona" è previsto spettacolo e gol: in quota l'Over 2.5, a 1,66, comanda sull'Under 2.5 visto a 2,10. Tra i padroni di casa, il pericolo numero uno è Jude Bellingham, a segno già nel match di ottobre, offerto tra i marcatori a 2,50, mentre sale a 2,70 il timbro di Victor Osimhen, tornato in campo sabato dopo un lungo infortunio. Sarà però la Lazio ad aprire il programma delle italiane nella due giorni di Champions. Gli uomini di Sarri, dopo l'inaspettata sconfitta di Salerno, cercano tre punti contro il fanalino di coda Celtic, un successo che potrebbe valere già il passaggio del turno in caso di successo dell'Atletico Madrid a Rotterdam. Per i quotisti all'Olimpico sarà riscatto biancoceleste, avanti a 1,52 contro il 6 della prima vittoria scozzese nella competizione. Nel mezzo, a 4,20, il primo segno «X» tra i due club. Le ultime tre sfide dirette hanno visto entrambe le squadre andare a segno: anche martedì il Goal, a 1,80, è in vantaggio sul No Goal proposto a 1,90. Curioso che i tre precedenti tra le due squadre siano terminati tutti con il punteggio di 2-1, una volta per la Lazio, due per il Celtic. Un nuovo 2-1 per gli uomini di Sarri paga 8 volte la posta, quota più che raddoppiata, a 17, per lo stesso risultato a favore di Furuhashi e compagni. Obiettivo vittoria per il Milan, impegnato a San Siro contro il Borussia Dortmund, capolista di un Gruppo F con quattro squadre in soli tre punti. I rossoneri, reduci dal successo contro il PSG, cercano il bis offerto a 2, mentre sono molto vicine le quote di un altro pareggio, offerto a 3,50 e la vittoria giallonera data a 3,60. Per i bookie non arriverà un altro match a reti bianche: in pole il Goal, a 1,70, sul quarto No Goal del Milan nella competizione, proposto a 2,05. Pioli si affida ancora all'esperienza di Olivier Giroud, match-winner contro il PSG: un altro centro del centravanti francese paga 2,70 mentre sale a 3,80 il gol del bomber tedesco Niclas Fullkrug. L'unica italiana già qualificata, l'Inter, vola a Lisbona contro il Benfica con l'obiettivo primo posto ancora in ballo. Partita da tripla per i quotisti, che eguagliano la quota del segno «1» e «2», fissate entrambe a 2,60 con il pareggio visto a 3,40. Perfetto equilibrio anche sul numero dei gol, con Under 2.5 e Over 2.5 dati entrambi a 1,85. Tra i marcatori comanda il solito Lautaro Martinez, a 2,37 mentre il connazionale Angel Di Maria cerca il primo gol europeo della stagione che paga 3,40 volte la posta.