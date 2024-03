Champions League, il Napoli per l'impresa ma è avanti il Barcellona. Inter, quote da '2' anche a Madrid

Cinque precedenti, zero vittorie. Il Napoli per centrare i quarti di finale, dopo il pareggio per 1-1 ottenuto al Maradona, deve sfatare il tabù Barcellona, avversario mai battuto. I partenopei però, partono dietro nelle quote, offerti a 3,80 contro l'1,90 del successo catalano. Nel mezzo, a 3,70, il pareggio che porterebbe le squadre ai tempi supplementari. Anche il testa a testa per la qualificazione è tutto a favore degli uomini di Xavi, avanti a 1,44 sugli ospiti dati a 2,62. Tutti e cinque le sfide dirette ufficiali tra i due club hanno visto entrambe le squadre andare a segno, con il Goal ancora favorito a 1,66 sul No Goal a 2,10. Occhio invece all'1-1, risultato finale dell'andata e dell'ultimo precedente spagnolo, in pole in lavagna a 6,50. Per quanto riguarda i protagonisti del match, è ancora una volta sfida tra bomber: avanti a tutti c'è il solito Robert Lewandowski, visto in rete a 2,30, quota che sale a 5 nel caso sia lui ancora una volta il primo marcatore, mentre Calzona si affida a Victor Osimhen, proposto a 3,10. L'Inter di Simone Inzaghi, sempre vincente in questo 2024, vola a Madrid contro l'Atletico dell'ex Diego Simeone, forte dell'1-0 ottenuto nell'andata di San Siro. Sarà una partita da tripla per gli esperti di William Hill, che vedono leggermente avanti il bis interista, a 2,50, sulla vittoria Colchoneros offerta a 2,90. Sale a 3,20 il pareggio che porterebbe i nerazzurri ancora ai quarti di finale. Proprio in virtù del doppio risultato utile per la qualificazione, il passaggio del turno del club italiano è nettamente avanti a 1,25 su quello spagnolo dato a 3,75. Ci si aspetta un'altra gara bloccata come nei primi 90 minuti: l'Under 2.5 è in pole a 1,66 sull'Over 2,5 visto a 2,10. Dopo il riposo di Bologna, Lautaro Martinez vuole tornare al gol in Europa che manca dallo scorso 8 novembre quando siglò il definitivo 0-1 in casa del Salisburgo: la prima rete del match del "Toro" si gioca a 5, seguito dall'ex Juventus Alvaro Morata, fissato a 5,50 volte la posta. Nelle ultime due sfide degli ottavi di finale, quote da rimonta per l'Arsenal, nettamente avanti a 1,22 sul Porto (13) vincente però di misura in Portogallo, mentre c'è più equilibrio – dopo il pari dell'andata – tra Borussia Dortmund (2,10) e PSV (3,25).