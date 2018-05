Nelle ultime 3 finali disputate, solo una volta (lo scorso anno con la Juventus) il Real ha chiuso il match nei 90 minuti, nelle altre due occasioni invece – entrambe con l’Atletico Madrid - una volta ha vinto ai supplementari e una ai rigori. Stavolta sembra difficile che il match si prolunghi oltre i 90 minuti: la vittoria delle Merengues ai supplementari vale 10.00, a 12.00 quella del Liverpool. L’eventualità Rigori paga 12.00 per entrambe. A proposito di Rigori, si può scommettere anche su quale squadra sbaglierà per prima dal dischetto, con il Liverpool più propenso all’errore, a 1.70 contro 1.95 dei madrileni. Su Sisal Matchpoint si punta anche su Ronaldo contro tutti: a 4.50 l’eventualità che CR7, da solo, faccia più goal di tutto il Real Madrid e del Liverpool. C’è anche l’opzione Ribaltone, ovvero la squadra che passa in vantaggio poi, nei 90 minuti perde. Il sì a quota 5.00 può far gola. Gli scommettitori si sono sbizzarriti con le proposte di scommesse per la finale, l’offerta On Demand è dunque ricchissima: si può puntare su Ronaldo marcatore ai supplementari, sul goal da oltre metà campo, sulla squadra che inizia i calci di rigori, sull’Under/Over pali/traverse, l’Under/Over sostituzioni e su quale squadra darà il calcio di inizio della finale. Gli scommettitori di Sisal Matchpoint puntano sulla vittoria del Real Madrid, il 78% ha giocato il segno 1 nel match e il 15% la vittoria della terza Coppa consecutiva. Crede nell’impresa del Liverpool solo l’11%.