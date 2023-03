Come per la vincente della Premier League, il supercomputer di Five Thirty Eight si è espresso anche sulla Champions League.



IL VERDETTO FINALE - Manchester City e Chelsea sono le uniche due rappresentanti rimaste della Premier League, dopo che Liverpool e Tottenham sono uscite agli ottavi per mano di Real Madrid e Milan. La squadra di Pep Guardiola è la favorita a sollevare il trofeo a Istanbul il 10 giugno, dopo l'emozionante sorteggio dei quarti di finale di ieri. Tutto l’opposto per quanto riguarda il Chelsea. La squadra di Graham Potter ha ottenuto solo il 5% di possibilità di vincere il torneo. Solo il Milan ha meno possibilità (3%) rispetto ai Blues, che affrontano il Real Madrid ai quarti di finale. Anche se dovessero passare il turno, la squadra londinese dovrà affrontare la vincente tra City e Bayern Monaco. Non una passeggiata. Ai Citizens è stato dato il 28% di possibilità di vincere la Champions League quest'anno. Dopo di loro, il Bayern Monaco. I bavaresi hanno il 18% di possibilità di alzare la coppa dalle grandi orecchie. Delle italiane, il Napoli ha avuto la percentuale di vincita maggiore, 17%. La squadra di Spalleti sta incantando tutti e il derby italiano col Milan ai quarti, le dà molte chance per arrivare in semifinale ed incontrare la vincente tra Inter e Benfica. I partenopei, secondo il computer, hanno più possibilità del Real Madrid. La squadra di Ancelotti ha ottenuto solo il 13%, sopra a Benfica (10) e Inter (6) che si scontrano ai quarti.