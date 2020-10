Manca sempre meno al via della fase a gironi della UEFA Champions League 2020/21. Le 32 formazioni partecipanti alla fase a gironi scenderanno in campo a partire da martedì 20 ottobre 2020. Tra queste anche le italiane: Juventus, Inter, Atalanta e Lazio. Anche per questa stagione – scrive Calcio e Finanza – Mediaset trasmetterà le partite in chiaro della massima competizione europea per club. Tutte le sfide andranno in onda su Canale 5, in prima serata.



Per la stagione 2020/21 le sfide verranno divise su due giorni. Come si evince dall’elenco pubblicato da Mediaset, il Biscione trasmetterà solamente incontri di Juventus e Inter. Escluse dunque dall’elenco Atalanta e Lazio, le cui partite saranno dunque trasmesse dall’emittente satellitare Sky. Questo il programma completo per la fase a gironi in chiaro:



Mercoledì 21 ottobre: Inter-Borussia Moenchengladbach

Mercoledì 28 ottobre: Juventus-Barcellona

Martedì 3 novembre: Real Madrid-Inter

Martedì 24 novembre: Juventus-Ferencvaros

Martedì 1° dicembre: Borussia Moenchengladbach-Inter

Martedì 8 dicembre: Barcellona-Juventus