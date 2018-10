Ancora un vittoria in rimonta per l’Inter in Champions League, ancora un 2-1 a favore dei nerazzurri. Questa volta la squadra di Spalletti “punisce” il PSV in trasferta, volando a 6 punti in vetta al Gruppo B, assieme al Barcellona. Con le altre due del girone ancora a zero punti, il cammino verso gli ottavi è diventato più che in discesa per l’Inter: i bookmaker, dopo la gara di ieri, hanno fatto scendere drasticamente la quota per i nerazzurri qualificati al prossimo turno, passata da 1,75 a 1,15. Il Tottenham, ko ieri sera contro il Barcellona, è dato a 4,30, il PSV sale addirittura a 26,00. Va giù anche la quota dell’Inter agli ottavi come prima del girone, da 5,00 a 4,00. In questa scommessa resta favoritissimo il Barcellona, a 1,25.