Seppure sconfitta, l’Inter esce a testa alta dal Camp Nou, dove ieri sera nella seconda giornata di Champions League ha ceduto per 2-1 al Barcellona dopo aver tenuto a lungo i blaugrana sotto, nel gioco e nel risultato. Nonostante abbia ottenuto solo un punto in due partite la squadra di Conte può ancora giocarsi il passaggio agli ottavi, sia per il carattere mostrato ieri sera sia per la situazione di classifica, visto che la zona qualificazione è distante tre punti, con ancora quattro partite da giocare, compresa quella con il Barcellona a San Siro. Nelle valutazioni dei bookmaker, riferisce Agipronews, i nerazzurri hanno ancora buone chance: gli analisti li danno a 2,40, anche se devono superare la concorrenza del Borussia Dortmund (proposto a 1,40) che è però il prossimo avversario, da affrontare nel match del prossimo 23 ottobre a Milano.