L’Inter, già certa della qualificazione, si gioca stasera la chance di chiudere al 1° posto e cercare un sorteggio favorevole, almeno sulla carta, in vista degli ottavi di finale. C'è un solo risultato a disposizione per Inzaghi nello scontro diretto contro la Real Sociedad.



LE COMBINAZIONI - Sarà decisivo lo scontro diretto di questa sera, a San Siro, per decidere chi sarà la vincitrice del girone D di Champions League e si presenterà agli ottavi come testa di serie. Allo stato attuale dei fatti, gli spagnoli vantano una migliore differenza reti (+5 contro +3). Visto il pareggio a San Sebastian, agli uomini di Inzaghi servirà dunque un successo per vincere il girone. Un pareggio o una sconfitta, invece, premierebbe la formazione di Alguacil al primo posto del gruppo.