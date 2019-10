Dopo un pareggio e una sconfitta, c'è un solo risultato a disposizione dell'Inter nella terza giornata di Champions League. Contro il Borussia Dortmund, a San Siro, i nerazzurri vanno a caccia della prima vittoria nel gruppo F e di punti preziosi per rientrare in corsa per la qualificazione. Obiettivo impegnativo secondo gli analisti, viste le attuali valutazioni sul passaggio agli ottavi: a 1,25 la quota dei tedeschi (a pari punti con il Barcellona), per l'Inter si sale a 3,50. Il testa a testa di mercoledì parte comunque in una situazione di massimo equilibrio. Le quote concedono un piccolo vantaggio a Conte e i suoi, dati a 2,35, con i tedeschi (imbattuti da fine agosto) subito dietro a 2,95, e con il pareggio a 3,40.