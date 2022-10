La partita della svolta. Questo cerca Simone Inzaghi nella sfida di San Siro contro il Barcellona, crocevia fondamentale per il cammino europeo dei nerazzurri, ma anche del futuro del tecnico interista, voglioso di riscatto dopo la partenza ad handicap in Serie A. Con Romelu Lukaku ancora fuori e Lautaro Martinez non al meglio della condizione, a guidare l’attacco ci sarà Edin Dzeko, già giustiziere dei blaugrana ai tempi della Roma, e dato come primo marcatore del match – come in casa del Viktoria Plzen - a 8,50 su 888sport.it, quota che sale a 11 in caso di primo centro in nerazzurro per Henrikh Mkhitaryan. L’osservato speciale tra gli uomini di Xavi è senza dubbio il nuovo acquisto Robert Lewandowski, già a segno 12 volte in 9 presenze con i catalani: il gol che sblocca del match del bomber polacco vale 3,60 volte la posta.