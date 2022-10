Nella terza giornata della fase a gironi della Champions League 2022/23 l’Inter e il Napoli saranno le prime italiane a scendere in campo. Vigilia completamente diversa per le due squadre, con i nerazzurri che devono uscire da una crisi di risultati e il Napoli che invece è primo in Serie A e nel proprio girone. Altro big match per la squadra di Inzaghi, che in stagione ha già perso quelli contro Roma, Milan, Lazio e Bayern Monaco. Martedì 4 ottobre alle 21:00 al Meazza arriva il Barcellona, che ha tre punti come l’Inter, e la sfida metterà bene in chiaro gli equilibri del Gruppo C. Le quote sulla lavagna scommesse danno i blaugrana favoriti a 1,80, mentre il successo per Lautaro Martinez e compagni vale 4,15. A 3,95 quel pareggio che manterrebbe le due squadre appaiate in classifica. Il Bayern Monaco dovrebbe approfittare dello scontro diretto Inter-Barcellona per confermarsi leader a punteggio pieno nel gruppo C: la vittoria contro il Viktoria Plzen vale 1,05. Al momento la qualificazione agli ottavi dei bavaresi sembra una formalità, il Barcellona si gioca a 1,25, l’Inter è a 3,00, mentre il Viktoria Plzen deve centrare un miracolo sportivo bancato a 100 volte la posta. Inizio di Champions League completamente diverso per il Napoli. Oltre al primato nel campionato italiano Spalletti e i suoi hanno anche battuto Liverpool e Rangers in Europa. Gli azzurri ora devono provare un colpo da tre punti in casa dell’Ajax ed è ovvio che alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam non sarà una passeggiata, visto che in caso di sconfitta gli olandesi rischierebbero di compromettere la qualificazione agli ottavi. Per ora le quote Betaland danno il passaggio del turno di Liverpool e Napoli a 1,15 e 1,20, mentre l’Ajax si gioca a 2,25. Sarà durissima per i Glasgow Rangers a 35. Domani sera tuttavia l’Ajax avrà i pronostici a favore a quota 2,24, contro un Napoli che invece è proposto vincente a 2,95.