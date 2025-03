Champions League, Inter-Bayern Monaco e Barcellona-Borussia Dortmund in esclusiva su Amazon

Getty Images

La Champions League entra nel vivo con i quarti di finale. L'ultima giornata degli ottavi ha definito il tabellone delle otto squadre che si giocheranno l'accesso alla finale: da una parte Bayern Monaco-Inter e Barcellona-Borussia Dortmund e dall'altra Real Madrid-Arsenal e PSG-Aston Villa.

INTER SU AMAZON - Sono state scelte le due partite del mercoledì che verranno trasmesse in diretta esclusiva su Amazon Prime Video: tocca a Barcellona-Borussia Dortmund di mercoledì 9 aprile e a Inter-Bayern Monaco di mercoledì 16 aprile. I nerazzurri, come accaduto per la partita di andata con il Feyenoord, saranno quindi su Amazon. L'andata, l'8 aprile, sarà invece trasmessa da Sky.

IL PROGAMMA - L'andata dei quarti di Champions si giocherà tra l'8 e il 9 aprile: Bayern Monaco-Inter e Arsenal Real Madrid l'8 e Barcellona-Borussia Dortmund e PSG-Aston Villa il 9. I ritorni saranno il 15 aprile, con Borussia Dortmund-Barcellona e Aston Villa-PSG e, e il 16 aprile con Real Madrid-Arsenal e Inter-Bayern Monaco.