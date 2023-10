Caccia alla prima vittoria europea. L'scende in campo per la seconda giornata della fase a gironi dialle 21 affronta a San Siro il. I nerazzurri di Inzaghi hanno pareggiato in rimonta in casa della Real Sociedad nella prima giornata, mentre i lusitani di Schimdt sono stati battuti a domicilio dal Salisburgo, che guida la classifica del gruppo D. Le due squadre si ritrovano in Champions meno di sei mesi dopo l'ultima volta: la formazione italiana si aggiudicò il doppio confronto ai quarti di finale della scorsa edizione, proiettandosi verso l'euroderby con il Milan in semifinale.- Il Benfica non ha mai battuto l'Inter in nessuna competizione, nei cinque precedenti i lusitani hanno strappato due pareggi e incassato tre sconfitte, perdendo la finale di Coppa dei Campioni del 1965 e venendo eliminato sia negli ottavi di Coppa UEFA 2003-04 sia nei quarti di finale di Champions League 2022/23. Nelle due partite casalinghe fra Inter e Benfica sono stati segnati 13 gol, (4-3 a favore dei nerazzurri nel marzo 2004 e, il già citato, 3-3 nel marzo di quest'anno). L'Inter ha vinto quattro delle ultime cinque partite casalinghe nella fase a gironi di Champions League, più che nelle precedenti 13 sfide. Tuttavia, nella passata stagione, uscì sconfitta nel primo match interno della fase a gironi contro il Bayern Monaco. Il Benfica è imbattuto nelle ultime 10 trasferte nelle competizioni europee (6 vittorie, 4 pareggi), si tratta della serie d'imbattibilità più lunga fuori casa in Europa da parte del club lusitano. L'ultima sconfitta esterna risale alla stagione 2021-22, quando all'Allianz Arena di Monaco, il Bayern rifilò un 5-2 ai portoghesi.Calcio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di