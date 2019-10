È già il momento delle sfide decisive per l’Inter in Champions League, ancora a secco di vittorie nella massima competizione europea. Nella terza giornata, i nerazzurri incontrano il Borussia Dortmund e, terzi con un solo punto, devono vincere per rilanciare le speranze di qualificazione agli ottavi. I tedeschi conducono il Gruppo F a pari merito con il Barcellona e, a San Siro, puntano al colpo per non farsi raggiungere in classifica proprio dagli uomini di Conte. Gara sul filo secondo gli analisti, come si legge in una nota: l’Inter è favorita di poco, a 2.25, il successo dei gialloneri si gioca a 3.00, il pareggio vale 3.60. Gli scommettitori danno più fiducia agli uomini di Conte, l’85% ha scelto la vittoria dei padroni di casa, si schiera con gli ospiti solo il 7%.