Una per riscattarsi, l’altra per confermarsi. Inter e Atalanta scendono in campo questa sera per il secondo turno di Champions League con obiettivi diametralmente opposti. I nerazzurri di Antonio Conte, dopo il pareggio interno con il Borussia Mönchengladbach, volano in Ucraina per affrontare lo Shakhtar Donetsk, leader a sorpresa del girone. i quotisti però vedono favoritissimi Lukaku e compagni, vincenti a 1,58 contro il 5,50 dei padroni di casa.



Le due formazioni si ritrovano appena due mesi dopo la semifinale di Europa League che ha visto l’Inter travolgere gli arancioneri per 5-0. Inoltre la formazione milanese ha già vinto contro lo Shakhtar nel 2005: allora fu 0-2, un risultato che oggi pagherebbe 9 volte la posta. Dopo la doppietta all’esordio, Lukaku sarà osservato speciale: il gol del belga si gioca a 1,93.



L’Atalanta, dopo il poker all’esordio contro il Midtjylland, ospita l’Ajax da grande favorita vista la quota di 1,95 rispetto al 3,55 dei Lancieri olandesi. Si prospetta, sulla carta, una sfida con molti gol visto che l’Over 2,5 è dato a 1,30. Così se il 3-1 per i padroni di casa si gioca a 12, quello per l’Ajax pagherebbe 20 volte la posta. Duvan Zapata ha aperto la sfida contro i norvegesi e un altro gol del bomber colombiano a sbloccare il risultato è dato a 4,50