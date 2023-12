L’Italia, della Champions League, va all’assalto di Liga e Bundes. I sorteggi degli ottavi di finale della massima competizione europea hanno decretato tre sfide da brivido per le rappresentanti della Serie A, tutte inserite nella seconda fascia. L’Inter capolista del campionato se la vedrà contro l’Atletico Madrid del Cholo Simeone il quale, dopo la Lazio nei gironi, ritrova l’altro grande amore italiano. I nerazzurri, per gli esperti, partono leggermente favoriti a 1,75 rispetto al 2,00 dei Colchoneros: le due squadre si ritrovano a distanza di 14 anni quando l’Atletico Madrid sconfisse l’Inter nella finale di Supercoppa Europea. Tornare tra le migliori otto della Champions, per l’Inter, è impresa fattibile. Sfida di carattere iberico anche per il Napoli di Walter Mazzarri che incrocia, per la terza volta negli ultimi quattro anni, il Barcellona. Due sconfitte e due pareggi per gli azzurri che proveranno a sfatare il tabù Blaugrana che non sta vivendo il periodo migliore della sua storia. Certo rimane sempre il Barcellona con Joao Felix e Robert Lewandowski a impazzare davanti ma Osimhen e compagni potrebbero davvero compiere l’impresa. La formazione di Xavi resta favorita a 1,42 ma il Napoli, offerto a 2,75, potrebbe provare a ribaltare il pronostico in un doppio match che si giocherà, inevitabilmente, nel ricordo di Diego Armando Maradona. Lo scoglio più difficile è toccato alla Lazio che se la vedrà, come nel 2021 e sempre negli ottavi di Champions League, contro il Bayern Monaco. I bavaresi, attualmente secondi in Bundesliga a quattro lunghezze dalla capolista Bayer Leverkusen, possono contare su un bomber di razza come Harry Kane che ha preso il posto di Lewandowski. Il capitano dell’Inghilterra ha lasciato subito il segno anche in Germania: 24 gol e 8 assist in questi primi mesi in maglia rossa. La Lazio dovrà giocarsela a viso aperto, sapendo di non aver nulla da perdere, cercando di eliminare dalla competizione una delle favorite al successo finale. L’impresa biancoceleste è data a 6,00 mentre il passaggio ai quarti del Bayern è offerto a bassissima quota, 1,10.