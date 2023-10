Si chiude con due vittorie e due sconfitte la terza giornata di Champions League per le formazioni italiane. Turno favorevole per Inter e Napoli, capaci di sconfiggere di misura rispettivamente Salisburgo e Union Berlino, risultati che permettono alle due squadre di vedere sempre più da vicino il passaggio del turno: per i nerazzurri – primi nel gruppo D al pari con la Real Sociedad e + 4 proprio sugli austriaci – la qualificazione agli ottavi è una formalità offerta a 1,05 dagli esperti. Sale leggermente la quota del Napoli, secondo nel proprio girone alle spalle del Real Madrid, ma vista a 1,08 nella fase a eliminazione diretta in programma per il 2024. Più complessa invece la strada di Lazio e Milan. I biancocelesti sono stati sconfitti e superati in classifica dal Feyenoord, nuova capolista del Gruppo E, a quota 6, con l’Atletico Madrid giunto a 5 punti, uno in più di Immobile e compagni. Classifica che vede la Lazio terza in lavagna a 2 volte la posta per un accesso nella top-16. Ancora più delicata la situazione del Milan, fanalino di coda nel proprio raggruppamento con 2 soli punti e 0 gol fatti. Il passaggio del turno per i rossoneri – chiamati a difendere la semifinale dell’ultima edizione – è fissato a 4.