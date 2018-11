Con il Barcellona già qualificato, l’ultimo posto disponibile del Gruppo B per gli ottavi di finale di Champions League, se lo giocano Tottenham e Inter. Ai nerazzurri basta un pareggio mentre gli Spurs sono all’ultima spiaggia e hanno a disposizione solo un risultato, la vittoria. Kane e soci arrivano all'appuntamento nel migliore dei modi: hanno vinto le ultime 5 partite in Premier League, tra cui spicca il 3 a 1 rifilato al Chelsea imbattuto fino a quel momento. I bookmaker di Sisal Matchpoint assegnano il match agli inglesi, favoriti a 1,71, ripetere a Wembley l’impresa dell’andata non sarà facile per i nerazzurri, a 4.65. Il pareggio, risultato utile per l’Inter, è a 4,00. In un match da dentro o fuori per gli inglesi, anche gli scommettitori si schierano con il Tottenham: il 65% ha giocato il segno 1, appena il 5% crede nel successo interista. Spalletti, dopo averlo fatto riposare in campionato, schiererà un Icardi in formissima e, proprio l’argentino, è il protagonista della sfida dei gol sul tabellone Matchpoint contro Kane. Il duello lo vincerà l’inglese secondo le quote, a 2,75 contro il 4,00 di Icardi. I tifosi interisti hanno ancora negli occhia la gara dell’andata, con il gol di Vecino negli ultimi minuti che regalò ai nerazzurri una vittoria epica. Sarà ancora l’uruguaiano l’ultimo ad andare in rete? Vecino ultimo marcatore è un’opzione a 20,00. L’Inter è vicinissima alla qualificazione, proposta a un rasoterra 1,15, più in salita la strada verso gli ottavi per il Tottenham, a 5,00.