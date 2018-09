Opaca, confusa, anche sfortunata: l'Inter debutta domani in Champions League dopo un inizio stagione a dir poco deludente, e trova subito un cliente scomodo come il Tottenham. Il fatto che si giochi a San Siro non scalda i trader di Stanleybet.it, che disegnano un pronostico leggermente favorevole agli inglesi: «2» a 2,60, contro la vittoria nerazzurra collocata a 2,85 e il pari a 3,15. Icardi ancora fermo in campionato, un suo gol al Tottenham vale il doppio della posta. Più probabile la rete di Harry Kane, a 1,80. Fortissima la tendenza Over 2.5 nei precedenti tra le due squadre: tra amichevoli e partite ufficiali, l'esito "alto" è sempre arrivato nei cinque incontri disputati. Un'altra partita da almeno tre reti complessive pagherebbe 1,95.