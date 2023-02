Inter-Porto (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta su Amazon Prime Video) è una gara valevole per l'andata degli ottavi di finale in Champions League. Ancora privo dell'infortunato Correa, Simone Inzaghi ha qualche dubbio di formazione: Acerbi, Darmian, Mkhitaryan e Dzeko sono favoriti nei ballottaggi con de Vrij, Dumfries, Brozovic e Lukaku. Occhio ai cartellini gialli, con Bastoni e Lautaro diffidati in vista del ritorno di martedì 14 marzo. Dall'altra parte l'ex di turno Sergio Conceiçao non può contare gli indisponibili Meixedo e Veron.



LE PROBABILI FORMAZIONI



INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lukaku. (A disp. Handanovic, Cordaz, de Vrij, D'Ambrosio, Dumfries, Bellanova, Gosens, Gagliardini, Brozovic, Asllani, Carboni, Lukaku). All. Inzaghi.



PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Zaidu; Franco, Grujic, Eustaquio, Galeno; Taremi, Pepé. (A disp. Ramos, Carmo, Fabio Cardoso, R. Conceiçao, Wendell, Uribe, Otavio, Bernardo Folha, Borges, Namaso, Toni Martinez, Evanilson). All. Conceiçao.



Arbitro: Jovanovic (Serbia), assistenti Stojkovic e Mihajlovic, Simovic quarto uomo, Dankert e Fritz (Germania) al Var.