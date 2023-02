. Inzaghi può contare su tutta la rosa, fatta eccezione per Correa, mentre Conceicao, su ex compagno alla Lazio, arriva a Milano Meixedo, Fabio Cardoso, Veron ed Evanilson. Il match di ritorno è fissato per martedì 14 marzo 2022 alle 21 in Portogallo, allo stadio Do Dragao. L'allenatore nerazzurro, nella conferenza stampa pre partita, è convinto che la sua squadra possa arrivare fino in fondo: "Lo scorso anno abbiamo fatto grandi partite contro le due finaliste ovvero il Liverpool e il Real Madrid. Quest'anno mi viene in mente la doppia con il Barcellona e quella contro il Bayern. Certi incontri alzano il tuo livello, ti fanno credere nelle tue possibilità e in quello che puoi fare".- Tutti e quattro i precedenti confronti tra Inter e Porto sono avvenuti in Champions League nel 2005 - la squadra italiana è rimasta imbattuta negli ottavi di finale dell’edizione 2004/05, prima che le due squadre vincessero una partita a testa nella fase a gironi della Champions League 2005/06. Il Porto ha perso però solo una delle precedenti sette partite contro squadre italiane in competizioni europee., quando la squadra di Sergio Conceição riuscì a passare il turno grazie al pareggio complessivo nelle due sfide.Inzaghi ha un solo dubbio, Dzeko o Lukaku, con il bosniaco che questa mattina ha messo la freccia e al momento è in netto vantaggio. Per il resto formazione confermata: Onana davanti a Skriniar, Acerbi e Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco in mezzo. Brozovic in panchina. Porto con Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano, Zaido; Franco, Grujic, Eustáquio, Galeno, Pepê; Taremi.