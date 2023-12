In Champions League è arrivato il momento degli ultimi verdetti. I primi sono già arrivati, come la qualificazione agli ottavi di Inter e Lazio, che in 90 minuti si giocano il primo posto e il ruolo di teste di serie nel sorteggio della fase a eliminazione diretta. Dopo il pareggio dell'andata, e considerando che la Real Sociedad ha una differenza reti migliore dell'Inter, i nerazzurri a San Siro sono obbligati a vincere per chiudere primi: le quote sono dalla parte della squadra di Inzaghi, favorita a 1,60. Se il pareggio vale quattro volte la posta, il successo basco sale a 5,25. Quote a specchio per Under/Over e Goal/No Goal: sia il risultato con almeno tre reti complessive che quello con entrambe le squadre a segno si gioca a 1,75, con gli 'opposti' a 2,00. Napoli a un passo L'altra italiana in campo martedì sera è il Napoli, che al 'Maradona' riceve il Braga, a caccia del punto necessario per la qualificazione dietro il Real Madrid. Nonostante la sconfitta nell'ultimo turno di campionato a Torino contro la Juventus, la squadra di Mazzarri guarda con ottimismo al sesto e decisivo impegno di Champions: segno «1» a 1,45, con «X» e «2» rispettivamente a 4,75 e 6,75. Le altre due italiane in Champions giocheranno mercoledì sera, con obiettivi diversi. La Lazio, già qualificata dopo le prime cinque giornate, al Metropolitano sarà protagonista dello scontro diretto per il primo posto con l'Atletico Madrid, avanti di un punto e quindi con due risultati su tre a disposizione. La lavagna non è amica dei biancocelesti: l'impresa della squadra di Sarri paga 5,50, quota nettamente più alta rispetto a quella del pareggio (4,00), comunque inutile ai fini della classifica del girone, e dell'«1», a 1,60. È messo decisamente peggio il Milan, che a Newcastle si gioca le residue chance di qualificazione ma rischia di rimanere addirittura fuori dall'Europa, in caso di quarto posto. L'offerta per il successo degli uomini di Pioli (3,90) è a più del doppio rispetto a quella per il segno «1» (1,85) per un Newcastle che ha gli stessi punti dei rossoneri. Il pareggio si gioca a 3,85, ma per il Milan sarebbe una condanna.