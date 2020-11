l'scende in campo a San Siro contro ilper la quarta giornata della fase a gironi di Champions League:, le merengues di Zidane però sono a soli 4 punti e non possono perdere, nonostante le tante defezioni causa infortuni e Covid-19.- L'Inter arriva dalla rimonta in campionato con il Torino, ma i precedenti con il Real Madrid non fanno sorridere Conte:(3-2 per i blancos). Questa però sarà la prima trasferta del Real contro l'Inter da novembre 1998, quando i nerazzurri vinsero 3-1 in Champions: in aiuto di Conte arrivano proprio i precedenti casalinghi,, due pareggi e cinque vittorie, vincendo tutte le ultime tre. Zidane si affida alla tradizione vincente contro le italiane: sette vittorie e una sconfitta, contro la Juventus nel 2017/18.Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di