Inter-Real Sociedad, match valido per la sesta giornata del girone eliminatorio di Champions League, sarà diretta dallo svizzero Sandro Schärer. I nerazzurri devono solo vincere per centrare il primo posto nel girone in vista degli ottavi. Il fischietto elvetico arbitrerà per la seconda volta la squadra di Inzaghi dopo Viktoria Plzen-Inter 0-2 del 13 settembre scorso. Al suo fianco gli assistenti Bekim Zogaj e Jonas Erni mentre il quarto uomo sarà Lionel Tschudi.



Martedì sera in campo anche il Napoli che ospita il Braga per ottenere il pass per gli ottavi. Sarà lo sloveno Lavko Vincic a dirigere la sfida del Maradona. I suoi assistenti saranno i connazionali Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic. Quarto ufficiale David Smajc. Al Var Nejc Kajtazovic, mentre l'olandese Rob Dieperink sarà l'assistente video.



La designazione completa:

Sandro Schärer SVI

Assistenti: Bekim Zogaj SUI e Jonas Erni SVI

Quarto ufficiale: Lionel Tschudi SVI

Var: Fedayi San SVI

Avar: Benoît Millot FRA



Lavko Vincic SLO

Assistenti: Tomaz Klancnik SLO e Andraz Kovacic SLO

Quarto ufficiale David Smajc SLO

Var Nejc Kajtazovic SLO

Avar: Rob Dieperink OLA