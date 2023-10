a San Siro, al termine di una partita combattuta, nella terza giornata della fase a gironi, il gol die il rigore di(in mezzo il momentaneo pareggio di) permettono ai nerazzurri di Simone Inzaghi di salire ae nuovamente avversari dell'Inter nella prossima giornata.- Inzaghi lancia dal 1' Frattesi, Carlos Augusto e Sanchez, Struber si affida a Sucic, Simic e Gloukh. Proprio l'israeliano, al 4', crea la prima occasione della partita: entra in area e calcia, attento Sommer che sventa la minaccia. All'8' l'Inter si rende pericolosa: punizione dalla destra di Calhanoglu, la palla sfila davanti alla porta di Schlager senza che nessuno riesca a trovare la deviazione vincente. Al 10' contropiede del Salisburgo con Simic, tacco al limite dell'area per liberare Kjaergaard ma la sua conclusione è debole e imprecisa. Al 12' ancora austriaci in avanti con Sucic, calcia dal limite dell'area e il pallone deviato termina in corner. Ma proprio nel momento di difficoltà,. Al 32' un cross di Dumfries rischia di provocare l'autugol di Dedic, la deviazione del difensore manda il pallone di poco a lato. Al 39' l'Inter si rende ancora pericolosa sugli sviluppi di una punizione di Calhanoglu: sponda di Pavard, Pavlovic allontana anticipando all'ultimo Frattesi. Il primo tempo si chiude quindi sull'1-0 e la ripresa si apre con l'ingresso di Barella per Mkhitaryan (ammonito nel corso dei primi 45'). Il Salisburgo prova subito a scuotersi con la conclusione di Sucic, facile per Sommer. Il croato ci riprova al 53' con il sinistro a giro, ma il pallone termina di molto a lato. I nerazzurri si fanno vedere al 56' con Carlos Augusto, termina a lato il suo mancino al volo. Al 58', però, il Salisburgo trova il pareggio: Simic mette giù un bel pallone e tocca per Kjaergaard, passaggio di prima per Gloukh che di destro batte Sommer.. Inzaghi cambia, dentro Thuram e Darmian per Sanchez e Dumfries. Al 68' Carlos Augusto ci prova di testa, pallone comodo tra le braccia di Schlager, non fa meglio Barella al 72' mandando a lato. Triplo cambio per il Salisburgo: fuori Simic, Bidstrup e Kjaergaard per Ratkov, Konate e Nene. Inzaghi risponde con Asllani per Calhanoglu. Thuram ha l'occasione per il 3-1, il gol arriva all'82' con Lautaro bravo a deviare sul passaggio di Frattesi, ma il VAR cancella la gioia per il fuorigioco del centrocampista italiano. E proprio l'argentino, all'85', lascia il campo a Klaassen. Ultimi cambi anche per gli austriaci: Forson e Capaldo prendono il posto di Gloukh e Gourna-Douath. Il Salisburgo prova il tutto per tutto nel finale, ma l'Inter resiste e porta a casa tre punti preziosi: 2-1 a San Siro, gli ottavi sono più vicini.