L'Inter tornerà agli ottavi di finale di Champions League per la prima volta dopo nove stagioni di assenza. Se il passaggio del turno è già in cassaforte, quella di domani con il Real Madrid è una sfida per il primo posto, che per i nerazzurri potrebbe tradursi in un sorteggio più morbido. Al Bernabeu i Blancos partono però con due punti di vantaggio in classifica, motivo per cui agli uomini di Inzaghi serve un successo. I betting analyst vedono favoriti gli spagnoli, la cui vittoria vale 2,10. Partono indietro nei pronostici gli ospiti, ma il «2» non è altissimo e si gioca a 3,30. Leggermente più alta la quota del segno «X», fissata a 3,45. Le attese sono quelle di un match aperto e ricco di emozioni, ecco perché il Goal è offerto a 1,53, mentre un match senza reti da almeno una delle due parti è visto a 2,29. Anche l'Over prevale nettamente, a 1,62, contro l'Under a 2,12. Davanti sarà battaglia tra Karim Benzema, fresco di quarto posto al Pallone d'Oro, e Lautaro Martinez, che tornerà in campo dopo l'affaticamento che l'ha tenuto fuori contro la Roma. Un gol del francese si gioca a 1,95, mentre una rete del numero 10 nerazzurro vale 3,25. Situazione ben diversa sull'altra sponda di Milano. Il Milan ha ancora speranze di passaggio del turno, ma deve assolutamente vincere domani con il Liverpool e sperare che il Porto non riesca a battere l'Atletico Madrid. I Reds arrivano a San Siro già sicuri del primo posto e a punteggio pieno, ma proprio questa situazione di tranquillità alimenta le speranze dei rossoneri, dati favoriti: l'«1» si gioca a 2,05, mentre il successo esterno degli inglesi vale 3,30 e il pareggio è dato a 3,60. Non sarà della partita Leao, infortunatosi a un passo dalla sfida più importante del 2021 rossonero. In compenso tornerà titolare Zlatan Ibrahimovic, il cui gol è in quota a 1,75.

Match decisivo anche per l'Atalanta, che deve battere il Villareal per qualificarsi al secondo posto: un successo della Dea al Gewiss Stadium si gioca a 1,75, mentre la vittoria esterna degli spagnoli vale 4,10 e il pareggio moltiplica per 4 la posta. La Juventus affronta il Malmoe e punta al successo per il primo posto, ma deve sperare almeno in un mezzo passo falso del Chelsea, attualmente primo per gli scontri diretti: quota rasoterra per l'«1» bianconero, a 1,14, mentre l'impresa degli svedesi paga 14 volte la posta. Alta anche la quota del pari, che si attesta a 6,80.