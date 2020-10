Torna il grande appuntamento con laDopo le prestazioni poco esaltanti in campionato,(complessivamente un punto nell'ultima giornata di Serie A) le italiane -si legge in una nota - cercano riscatto a livello continentale. La squadra disarà la prima a scendere in campo. Martedì alle 18:55 il girone dei bianconeri comincia sul campo della Dinamo Kiev, avversario da battere con la Juventus che sulla lavagna scommesse parte favorita ma a quota 1,88. Sarà quindi una trasferta dura anche se il segno «1» e la «X» valgono rispettivamente 4,25 e 3,50. Alle 21 scende in campo all'Olimpico la Lazio, che avrà l'avversario più duro. La formazione di Inzaghi sfida ile contro i tedeschi c'è da sfidare il pronostico della vigilia visto che le Vespe sono favorite a 2,07, mentre la vittoria dei biancocelesti vale 3,25.Mercoledì tutto in nerazzurro e soprattutto sulla carta meno impegnativo. Avversario tedesco anche per l'che però in casa contro ilè favorita a 1,59. Vale quota 1,53 invece la vittoria dell'Atalanta sul campo del Midtjylland.Comincia così una fase a gironi che dovrebbe essere superata da tutte le italiane. La speciale lavagna scommesse "Qualificata Sì/No" apre la strada alle quattro formazioni della Serie A verso gli ottavi: l'Atalanta si scommette a 1,55, Lazio a 1,50, la Juventus a 1,10 e l'Inter a 1,45. Quote nettamente più alte per vittoria della Champions League con la lavagna che vede favorite Manchester City e Bayern Monaco a 5,50, mentre già la Juve è staccata a quota 12. Più lontane l'Inter (a 20), l'Atalanta (a 35) e la Lazio (a 75). Tra le lavagne antepost dedicate alla Champions League c'è spazio anche per Cristiano Ronaldo, bancato capocannoniere della competizione a 7,00 volte la posta. L'avversario da battere è Robertavorito a 4,50. Ciro Immobile è il primo italiano ma a 40 volte la posta.