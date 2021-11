La Juventus di Massimiliano Allegri grazie alla vittoria contro lo Zenit di San Pietroburgo, è già qualificata matematicamente per gli ottavi di finale con due turni di anticipo. Nonostante il passaggio già acquisito il percorso verso la vittoria della Champions per i bianconeri - 26 anni dopo l’ultima volta - non è così agevole. Secondo i betting analyst infatti il successo europeo dei bianconeri vale 20 volte la posta. Più indietro l’Inter, ora seconda in classifica nel proprio girone dopo il colpo esterno ai danni dello Sheriff, in quota a 65 mentre sale a 100 la prima volta dell’Atalanta alle prese con Manchester United e Villarreal per la qualificazione agli ottavi di finale. Si gioca addirittura a 250 invece il Milan, con un piede fuori dalla competizione dopo aver conquistato contro il Porto il primo punto dopo quattro partite. Per i bookie i favoriti numero uno al titolo sono gli inglesi del Manchester City, proposti a 4,50 davanti al Bayern Monaco, altra squadra a punteggio pieno, a 5 e alla coppia Liverpool-PSG offerta a 6,50.