Juventus e Lazio scendono in campo di mercoledì sera alle 21:00 per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League. Nella gara di domani contro la Dinamo Kiev i bianconeri non giocano per la qualificazione, già ottenuta, ma per il primo posto nel girone. Sarà quindi sfida a distanza con il Barcellona impegnato sul campo del Ferencvaros. Cristiano Ronaldo farà coppia con Morata e solo la potenza offensiva dei bianconeri basta a spiegare la quota di 1,24 proposta per il segno «1» del match di Torino. La formazione ucraina sogna un successo proposto a 12, mentre il pareggio vale 6,00 volte la posta. Ad arbitrare la gara sarà la francese Stéphanie Frappart, prima donna nella storia della Champions League. Vigilia particolare che trova spazio sulla lavagna scommesse, visto che un rigore durante Juventus - Dinamo Kiev si gioca a 2,50. Nell'altra sfida del girone il Barcellona è favorito in casa del Ferencvaros a 1,54.



Ottavi ancora da conquistare per la Lazio, che gioca in casa del Borussia Dortmund. La classifica per ora vede i tedeschi primi nel girone con 9 punti, la Lazio è seconda a 8, mentre sono staccati Club Brugge (4 punti) e Zenit (un punto). Non sarà quindi una sfida da dentro o fuori per gli uomini di Inzaghi che giocano contro pronostico visto che il «2» al Signal Iduna Park vale 5,00 volte la posta, con Haaland e compagni avanti a quota 1,62. Entrambe le squadre sperano in uno stop del terzo incomodo, il Club Brugge, che però è favorito a 2,10 contro lo Zenit.