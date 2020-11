La, reduce dalla vittoria in campionato contro il Cagliari che l'ha rilanciata a ridosso della vetta, affronta questa seraall'Allianz Stadium di Torino gli ungheresi delallenati da Sergey, ex gemello di Sheva alla Dinamo Kiev, nellaSituazione chiara nelG, quello dei bianconeri: Barcellona al primo posto con 9 punti, Juve seconda con 6, Dinamo Kiev e Ferencvaros all'ultimo posto con 1. Considerando la contemporanea sfida dello stadio olimpico della città ucraina tra la squadra di Lucescu e i catalani, con tre punti da parte degli uomini di Pirlo e di quelli di Koeman, ma anche con il pari di questi ultimi, Barcellona e Juve si qualificherebbero aritmeticamente alla fase finale della competizione, con due turni di anticipo. Per questo motivoe compagni vogliono chiudere subito la questione, per poi concentrarsi sulla Serie A: a fianco del portoghese questa volta c'è Paulo Dybala, riposo per Morata.- La Juventus ha vinto uno dei due precedenti incontri con il Ferencvaros in tutte le competizioni europee (una vittoria e un pareggio), successo arrivato all'inizio di questo mese nella fase a gironi di Champions League (4-1 fuori casa). Questa sarà la prima trasferta degli ungheresi contro avversarie italiane in una competizione europea dal maggio 1968, quando pareggiarono 2-2 con il Bologna nella Coppa delle Fiere. ​Il Ferencvaros è alla ricerca della prima vittoria in Champions League da settembre 1995 (3-0 contro il Grasshopper), non avendo trovato il successo in alcuna delle ultime otto partite nella competizione (tre pareggi e cinque sconfitte). La Juventus ha vinto 4-1 fuori casa nella gara d'andata e dovrebbe segnarne cinque in questa partita per eguagliare il maggior numero di gol contro un singolo avversario in una stagione di Champions League (nove contro l'Olympiakos nel 2003-04).Szczesny; Cuadrado, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Arthur, Bernardeschi; Dybala, Ronaldo.Dibusz; Heister, Dvali, Frimpong, Blazic, Lovrencsics; Somalia, Siger; Nguen, Uzuni, Zubkov.