La Juventus va a caccia del primo posto- Martedì, si legge in una nota, torna la Champions con l'ultima giornata della fase a gironi e sarà un match duro per i bianconeri di Pirlo che con la qualificazione già in tasca possono ancora ambire alla vittoria del gruppo G: a CR7 e compagni serve una vittoria in casa del Barcellona, ma il segno «2» non basta. Dopo il ko per 0-2 a Torino nel match d'andata i bianconeri devono battere i blaugrana con 3 o più gol di scarto, o anche con 2, ma segnandone almeno 3 e quindi vincendo dal 3-1 in su. Tutto piuttosto complicato: sulla lavagna scommesse infatti il segno «2» è già molto alto a quota 3,25, mentre la combo «2+Over 2,5» (quindi la vittoria della Juve con almeno tre reti) vale 4,75. Addirittura a 9,00 volte la posta la vittoria del girone dei bianconeri. I due giocatori più attesi sono ovviamente Cristiano Ronaldo e Messi: il gol del portoghese si gioca a 2,35, quello dell'argentino è sulla lavagna marcatori a 2,10.