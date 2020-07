Sta per tornare la Champions League. Da giocare, prima delle Final 8 di Lisbona, il ritorno di alcuni degli ottavi di finale: tra questi Juve-Lione e Barcellona-Napoli. le due partite, in programma rispettivamente il 7 e 8 agosto, saranno visibili, in chiaro, su Canale 5, con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Aldo Serena.