(calcio d'inizio alle ore 21 in diretta tv su Canale 5 e Sky Sport 1 e 252) è una gara valida per il ritorno degli ottavi di finale in. Si parla dal 2-1 dall'andata per i portoghesi allenati da. Quest'ultimo è favorito su McKennie e Ramsey, così come Demiral dovrebbe partire titolare in difesa visto che De Ligt e Chiellini hanno appena recuperato dagli infortuni e non sono ancora al meglio fisicamente.Stasera si gioca anche, domani sono in programmaJuventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Kulusevski, Rabiot, Arthur, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo.Porto (4-3-3): Marchesin; Manafa, Mbemba, Pepe, Zaidu; Uribe, Oliveira, Otavio; Corona, Marega, Luis Diaz. All. Conceiçao.Arbitro: Kuipers (Olanda), assistenti Van Roekel e Zeinstra, Nijhuis quarto uomo, Van Boekel e Higler al Var.